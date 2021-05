Filmpje! VPRO Tegenlicht ziet dictatuur van de elites: ‘Democratie? In Den Haag maken hoogopgeleiden de dienst uit’

Het is ongelooflijk, maar zelfs bij de NPO is het ze opgevallen dat Nederland tegenwoordig maar bal weinig te maken heeft met een democratie. Het is een dictatuur van hoogopgeleide professionele lobbyisten en carriere-politici. Aldus VPRO Tegenlicht.

Nederland een democratie? In Den Haag maken hoogopgeleiden de dienst uit. Kijk verder: https://t.co/LDYVfudvvd pic.twitter.com/HVnvHlmLai — VPRO Tegenlicht (@VPROTegenlicht) May 23, 2021

Is Nederland eigenlijk wel een gezond functionerende parlementaire democratie? Wij van “populistisch rechts” zeggen al jaren van niet. Maar als we zoiets maar een beetje, zachtjes fluisteren worden we direct aangepakt door de landelijke mainstream media. Waar we het lef vandaan halen om zoiets te zeggen! Zijn we dan radicaal of zo?! Vieze populisten!

Maar oh jee, wat blijkt nu? VPRO Tegenlicht – dat programma van de linkse NPO – is het daar eigenlijk helemaal mee eens. Kijk maar naar een reportage dat de programmaredactie maakte en waarin hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens uitlegt dat het systeem eigenlijk niet goed meer werkt omdat het compleet in handen is van “de hogeropgeleiden.”

Bovens vindt het een enorm probleem. We zijn, zegt hij, verworden tot een “diplomademocratie.” Dit is een “democratie” waarin hogeropgeleiden “totaal oververtegenwoordigd” zijn in de politiek, terwijl lageropgeleiden er niets in te brengen hebben. Sterker nog, er is zelfs sprake van gescheiden wereld; eentje voor de hogeropgeleiden en een andere wereld waarin lageropgeleiden met elkaar leven.

Je ziet dat zelfs terug in de “loopbaan” die “politici” hebben. “Vroeger werkten ze bij vakbonden of bij boerenbonden en maatschappelijke organisaties. Dan stroomden ze daarna in als Kamerlid. Tegenwoordig zie je dat Kamerleden, die gaan eerst naar de universiteit, en dan gaan ze een tijdje als vrijwilliger werken in een campagne. En dan worden ze assistent van een Kamerlid of van een minister. Dan gaan ze een tijdje voor zo’n lobbygroep werken met uitzicht op het Binnenhof. Daarna gaan ze weer terug naar het Binnenhof en worden ze Kamerlid.”

Het is natuurlijk een enorm probleem. Want, zoals Bovens uitlegt, kennen deze lieden “de wereld van Den Haag heel goed,” maar de wereld buiten Den Haag? Ze hebben er geen idee van, en het interesseert ze eigenlijk ook geen moer. Het gevolg? “Hun agenda is heel smal en heel Haags.”

Inderdaad. En tel daar nog eens bij dat verkiezingsuitslagen er ook niet meer toe doen – want ach, in Den Haag bepalen ze zelf wel even wat ze noodzakelijk achten, de mening van het gepeupel is daarbij eigenlijk irrelevant – en het is duidelijk: dat democratische gehalte in ons systeem is tegenwoordig minimaal.

Het is zonneklaar hoe de hazen lopen in Nederland: de elites bepalen wat er gebeurt. De rest van het volk heeft het nakijken. Maar dan wel janken over populisme, hè?