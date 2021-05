Fleur Agema (PVV) verzet zich tegen de doorgedraaide testsamenleving: ‘Dit is allemaal zó disproportioneel!’

Fleur Agema is er absoluut niet over te spreken dat de Eerste Kamer gisteravond het wetsvoorstel van het kabinet om een test- en vaccinatiesamenleving écht in te voeren goedkeurde. Want, stelt ze in gesprek met Omroep ON!, dit houdt in dat commerciële bedrijven de beschikking krijgen over de Burgerservicenummers (BSN) van burgers en zelfs over ons DNA. Doodeng, vindt ze logischerwijze.

Er zijn volgens Agema meerdere redenen om niet blij te zijn met de testsamenleving zoals het kabinet die graag wil invoeren – en zoals die mogelijk wordt gemaakt door de wetten die gisteren zijn goedgekeurd door de Senaat. De eerste reden is, aldus het PVV-Kamerlid, dat middelbare scholieren straks gedwongen kunnen worden om elke week twee keer een test te doen. Weigeren ze dat, dan kan het in principe onmogelijk gemaakt worden voor ze om nog langer in fysiek naar school te gaan.

“Die mogelijkheid komt,” aldus Agema, om die testverplichting in te voeren op scholen en ook te handhaven. “Of dat ook verder uitgevoerd wordt is twee, maar deze wet maakt dat allemaal wél mogelijk.” Het is natuurlijk een uiterst vergaande maatregel die een enorme impact op jongeren en kinderen kan en zal hebben.

Vreemd, vindt Agema dat, en ook nog eens overbodig. Want “als je net als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Amerikaanse RIVM erkent dat de voornaamste bron van besmetting via adem gaat,” dan “kan je het beste een raampje openzetten om dat te voorkomen. Of een CO2-meter ophangen om te kijken hoe het staat met de luchtkwaliteit in een lokaal.” Dat is, zegt Agema, “veel effectiever dan al die jongeren twee of drie keer per week te laten testen.”

Daar komt nog eens bij dat dit allemaal zomaar even 1,1 miljard euro kost; geld dat volgens Agema veel beter besteed kan worden aan het verbeteren van de zorg. Gelijk heeft ze, natuurlijk, want de problemen werden grotendeels veroorzaakt doordat drie achtereenvolgende kabinetten Rutte de zorg helemaal hadden uitgekleed.

Tenslotte maakt Agema zich ook enorm zorgen over het feit dat de burgerservicenummers (BSN) en DNA-gegevens van Nederlandse burgers op deze manier in handen komen van commerciële bedrijven. Want ja, daar zitten natuurlijk nogal wat haken en ogen aan. “Ik heb daar grote zorgen over,” zegt Agema dan ook.

Klopt helemaal en goed dat Agema zich verzet. Alleen blijft er wel een “maar” met de PVV: de partij verzet zich niet uit principe tegen de testsamenleving. Agema hamerde er ook steeds op dat het niet meer “nodig” is omdat de cijfers “beter” worden. Maar zelfs als dat niet zo was, dan was de testsamenleving nog steeds in strijd met alle klassiekliberale principes waarop onze maatschappij gebaseerd is. Het verzet tegen deze vorm van samenleving moet niet alleen praktisch zijn, maar ook principieel van aard.

Afijn, iets is beter dan niets enzo. Maar helemaal hosanna kunnen we natuurlijk niet roepen als we naar Agema luisteren.