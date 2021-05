FunX verbant muziek van agressieve Lil Kleine: ‘We gaan in gesprek over mishandeling’

Op radiozender FunX wordt de rapmuziek van Lil Kleine voorlopig niet meer gedraaid. Dat besloot het station nadat deze week bekend werd dat de Nederlandse rapper gearresteerd was in Spanje, waar hij naar verluid zijn vriendin zou hebben mishandeld en zijn hotelkamer totaal vernield. FunX besluit daarom de hiphop van Jorik Scholten, zoals de muzikant echt heet, voorlopig te “pauzeren.”

De NPO-radiozender stelt: “FunX heeft besloten het draaien van zijn muziek even te pauzeren. We volgen het nieuws hierover en bekijken de komende tijd hoe we er op de langere termijn mee omgaan. Ondertussen gaan we met ons publiek in gesprek. Niet alleen over de ontwikkelingen in deze zaak, maar over mishandeling in het algemeen.”

Andere radiozenders van de publieke omroep komen niet met een gelijksoortige verbanning van Lil Kleines muziek. Zij draaiden deze ook voor zijn geweldsexplosie op Ibiza al niet.