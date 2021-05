Geen enkele zender wil B&B-reallifesoap Henk Krol gaan uitzenden: ‘Geen hond die het hebben wil’

In het nieuwe bed and breakfast van oud-Kamerlid Henk Krol komt geregeld een cameraploeg over de vloer voor het opnemen van een reallifesoap, die op een later moment moest worden uitzonden als een soort vertakking van het populaire en bekroonde Chateau Meiland.

Voor Krol doemt nu echter een probleem op: geen enkele omroep of tv-zender heeft interesse in de B&B-beslommeringen van de voormalige politicus. Bij Radio Veronica liet de oud-lijsttrekker van 50PLUS dat vanochtend weten: “Ik begrijp dat het productiebureau druk aan het opnemen is en die proberen het kennelijk te slijten, maar er is volgens mij geen hond die het hebben wil.” Dat betekent dat het uiterst twijfelachtig is of de Henk Krol-soap ooit op de beeldbuis te zien zal zijn.

De kersverse ondernemer snapt er niets van: hij heeft geregeld contact met Marga Bult en Lee Towers. Dat zou voldoende reuring moeten geven, denkt hij.

Voorlopig gaan de opnames van de soap echter gewoon door, ook zonder geïnteresseerde uitzendgemachtigde. Morgen komt er weer “een camera binnen,” meldde Krol.