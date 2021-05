Geert Wilders gevaccineerd tegen corona: ‘Met veel dank aan de geweldige medewerkers van de GGD!’

PVV-voorman Geert Wilders is gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat meldt de oppositieleider op Twitter, waar hij lachend een spuitje in zijn arm krijgt van een GGD-medewerker.

Wilders komt zoals iedere Nederlander die in 1963 geboren is al enige tijd in aanmerking voor het ontvangen van het coronavaccin, wat algemeen aanvaard wordt als de manier bij uitstek om de pandemie te beëindigen.

De PVV’er is verheugd over de gang van zaken: “Geprikt! Met veel dank aan de geweldige medewerkers van de GGD!”