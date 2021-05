GGD komt nog steeds duizenden prikkers tekort, Hugo de Jonge weigert ziekenhuizen volledig in te zetten

Als een slecht uitgedacht plan niet blijkt te werken, dan moet je dat zo snel mogelijk zien te wijzigen. Dat is dus precies wat minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge niet doet. Hij houdt vrolijk vast aan het idee dat de massavaccinatie door de GGD moet gebeuren, ondanks het feit dat zij al sinds december duizenden werknemers tekort komen. Dat meldt de NOS.

Halverwege de coronacrisis, zo rond juli vorig jaar, was al bekend dat er vaccins aan zaten te komen. De veiligheid, effectiviteit en productiecapaciteit waren toen nog onzeker, maar vroeg of laat zouden ze kunnen worden geleverd. Een perfect moment om alvast te beginnen met het werven en trainen van vaccinatiemedewerkers, toch?

Dat liep niet helemaal zoals gemoeten, maar wel zoals gepland. De GGD’s werden opgeroepen om het vaccinatiebeleid uit te gaan voeren en het was aan hen om het personeel te regelen. In december van 2020 zei de GGD nog dat het “waarschijnlijk geen probleem” was om voldoende personeel te vinden.

Maar vorige maand was al bekend dat er minimaal 6000 personeelsleden nodig zijn (omdat er moet worden opgeschaald) en nu blijkt dat toch “spannend te worden”, zoals de NOS het omschrijft. Maar dit is gewoon een kwestie van nalatigheid geweest.

Hugo de Jonge had een heel leger van ‘vaccinatie-reservisten’ op stand-by kunnen hebben staan. De training zelf duurt twee dagen en in principe is daar helemaal geen verdere kwalificatie voor nodig. Maar in dit land vertikt de overheid het om een uitzondering te maken voor een uitzonderlijke situatie, waardoor de GGD nu afhankelijk is van uitzendbureaus. En die vragen alleen mensen met “een relevante medische studie” (MBO4 of HBO), die minimaal drie dagdelen beschikbaar zijn en een BIG-registratie hebben.

Maar pas op voordat je solliciteert, want tegenwoordig wordt je ook geacht om tot 19.30 uur beschikbaar te zijn (was 17.00 uur). Kennelijk willen prikkers en burgers best even afwijken van hun negen-tot-vijf-mentaliteit als het op vaccineren aankomt…

Goed, als je dan toch aan al die eisen vast wilt houden, waarom zet je dan niet het ziekenhuispersoneel in? Nee, dát kan dan weer niet. Die worden door het ministerie van Volksgezondheid beschouwd als ‘achtervang’ voor als de GGD extra mensen nodig heeft. Want waarom alle mogelijke capaciteit gebruiken als het ook traag, duur en met onnodig hoge eisen kan? Dat is in ieder geval precies wat het ministerie van De Jonge nu (nog steeds) aan het doen is.