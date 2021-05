Goed nieuws! Conservatief Parler is terug van weggeweest. Tijd voor een online vrijheidsfeestje zónder racismegroep en Woke-gejank!

Geweldig nieuws voor iedereen die de fascistische censuur van Big Tech wil doorbreken: Parler was lánge tijd offline, maar is nu weer helemaal terug van weggeweest. Gelukkig maar, want als er érgens behoefte aan is online, dan is het aan dit alternatief voor Twitter.

In januari van dit jaar kondigden Google en Apple aan dat Parler verwijderd zou worden van hun appstores. En wel meteen. Nou ja, binnen een dag of zoiets. Vervolgens liet Amazon – dat de servers verzorgde – weten dat ze ook geen zaken meer zouden doen met Parler. Dit betekende dat de app niet alleen niet meer te downloaden was, maar zelfs dat de website niet eens meer bereikt kon worden.

Parler zocht razendsnel naar andere servers. Dat lukte uiteindelijk. Maar de functionaliteit was natuurlijk beperkt. Je kon de app alleen gebruiken als je die gedownload had voor de ban.

Nou, dat is nu anders. Want vorige maand liet Apple al weten dat het bedrijf tevreden was met de maatregelen die Parler achter de schermen had genomen “om illegale uitspraken” tegen te gaan. Parler heeft een AI-systeem ontwikkeld waardoor, als iets niet door de beugel kan, de parler-update niet zichtbaar is als mensen hun Apple-app gebruiken. En er wordt ook echt door middel van AI gecontroleerd of mensen zich tenminste aan de wet houden.

Daarbij is het wel zo dat Parler het zo vrij mogelijk houdt. Dus geen “och gossie, mensen worden hier misschien ongemakkelijk van, dus het kan niet”-gezeur. Geen Woke-gejank.

Een paar dagen geleden was het zo over: Parler was inderdaad weer te downloaden in de AppStore. Geweldig. Alleen waren er nog wel wat problemen: veel mensen konden niet inloggen. Je wachtwoord werd geaccepteerd, maar vervolgens zou je hoegenaamd een “code krijgen op je telefoon.” Die code kwam nooit aan.

Nou, dat probleem is vandaag verholpen. Iedereen met een oud account kan gewoon inloggen. Dat kan online op de website, of via de app op je telefoon. Wat betreft Android, hier staat uitgelegd hoe je Parler kunt gebruiken als je een telefoon gebruikt met Android als operating system.

Doe jezelf én mij een plezier, en volg mij hier op Parler. Heb je nog geen account? Maak er dan nu eentje aan. Want het is écht tijd dat wij van rechts ons niet langer de les laten lezen door extreemlinkse woke-radicalen als Twitter, die onze manier van denken haten, en hun macht gebruiken om ons het zwijgen op te leggen.

Vrijheid!

Oh, en slecht nieuws voor linkse haters: conservatieve social media verdwijnen écht niet, hoe zeer zij hun best ook doen om deze apps de vernieling in te helpen. Kusje!