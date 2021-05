GroenLinks en VVD kunnen deal sluiten over klimaat: ‘Middenweg gloort dankzij Europa’

Tijdens de verkiezingscampagne leek het erop dat de VVD niet veel fiducie had in het gewenste klimaatbeleid van GroenLinks, hoewel de VVD op dat punt dit jaar wel nadrukkelijk linkser was dan voorheen. Nu de verkiezingen erop zitten en er geformeerd wordt lijkt het erop dat de ‘verschillen’ tussen de twee partijen toch overbrugd kunnen worden. De reden? De Europese Unie.

Het Parool bericht vandaag dat er vijf “hekele” punten zijn waarop de linkse partijen en met name het CDA en de VVD elkaar moeten proberen te gaan vinden om een vijfpartijencoalitie over links mogelijk te maken. Eén van die hekele punten is het klimaatbeleid. De VVD is akkoord met een broeikasgasreductie van 49% in 2030, maar partijen als GroenLinks en D66 willen meer. Die laatste zegt hardop af te willen stevenen op 60%.

Maar na de eerste verkenningsronde gaf Jesse Klaver, aldus het Parool, aan dat er een compromis gesloten kan worden: “lidstaten hebben zich gebonden aan een reductie van 55 procent in 2030.” Er zijn volgens Klaver dan ook zeker “kansen voor verbinding tussen partijen.