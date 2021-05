Hoekstra (CDA) en Segers (CU) zetten deur toch op een kier voor coalitie met VVD en D66

Het CDA en de ChristenUnie, respectievelijk onder leiding van Wopke Hoekstra en Gert-Jan Segers, geven impliciet aan wel open te staan voor kabinetsdeelname samen met de VVD en D66. Dat meldt het AD.

Acht weken na de Tweede Kamerverkiezingen toonde CDA-leider Hoekstra zich toch enigszins bereid om in de coalitie te gaan zitten. “Ik kan mij zeer wel voorstellen dat wij als CDA in de oppositie gaan, maar ik kan mij ook zeer wel voorstellen dat we deel worden van een volgend kabinet”, aldus Hoekstra. Werkelijk inspirerende woorden die echt getuigen van daadkrachtig leiderschap… Het is in ieder geval geen harde ‘nee’ en dat is waar het hier om gaat.

Hetzelfde geldt voor CU-leider Segers. Die beweert nu, na een periode van ‘zelfreflectie’, dat de verkeerde bestuurscultuur niet ‘op één man’ te plakken valt. Met andere woorden: Mark Rutte is niet de enige die fout zat in het hele debacle over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en ‘functie elders’, dus zand erover.

Beide heren hebben dus totaal geen ruggengraat, maar Hoekstra blijkt hierin extra doortrapt te zijn. Het komt namelijk mede door hem dat de formatie zolang duurt, omdat hij moet kiezen tussen twee kwaden. Als hij met zijn partij mee gaat regeren dan raakt hij mogelijk Omtzigt kwijt en kan het CDA rekenen op een mogelijk verlies van vijf zetels. Als het CDA niet gaat meeregeren dan zakt zijn partij uiteindelijk ook verder de afgrond in, omdat ze hun traditionele achterban de rug hebben toegekeerd en zijn gaan concurreren met de VVD en D66. Hoekstra durft dus eigenlijk nog steeds geen keuze te maken, maar wijst nu wel naar andere partijen (PvdA, GroenLinks, SGP en JA21) en stelt dat zij te lang ‘met zichzelf’ bezig zijn geweest. Hij geeft ze nog een trap na en zegt: “Vooruit met de geit.”

Het CDA en de ChristenUnie lijken in ieder geval al voor te sorteren op kabinetsdeelname, terwijl GroenLinks-leider Jesse Klaver zijn harde eis ‘niet zonder de PvdA’ inmiddels ook los lijkt te hebben gelaten. D66 is wat hem betreft namelijk ook progressief genoeg en dan zou het kabinet voor de helft uit progressieve partijen bestaan. En ja, wat heeft GroenLinks nu nog te verliezen? Het lijkt er dus op dat er een reële kans bestaat dat de coalitie uit VVD, D66, CDA, ChristenUnie en GroenLinks gaat bestaan.