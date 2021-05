Hoezee! Gemeente Den Haag wacht niet op ultratraag kabinet: neemt schulden gedupeerden toeslagenaffaire over

De gemeente Den Haag gaat in navolging van Rotterdam de schulden van inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire overnemen. Wachten op actie vanuit het Rijk duurt hen kennelijk ook te lang.

Enige tijd geleden kwam de gemeente Rotterdam met het idee om de gedupeerden in hun gemeente alvast te compenseren. Enkele tientallen van hen liepen al bij schuldhulpverlening of vergelijkbare gemeentelijke initiatieven, dus de gemeente had (of kreeg) ze redelijk snel in beeld. En omdat ze toch zouden worden gecompenseerd was er voor de gemeente weinig risico. Sterker nog, het zou ze op termijn zelfs geld kunnen schelen omdat er zo weer capaciteit zou worden vrijgemaakt voor andere gevallen.

De gemeente Den Haag doet nu hetzelfde, lezen we bij Nu.nl. Ook om te voorkomen dat de slachtoffers het compensatiebedrag van 30.000 euro zouden kwijtraken aan het aflossen van schulden, want kennelijk is dat nog steeds een risico. En hoewel het natuurlijk goed nieuws is dat nu al twee gemeentes het op deze manier aanpakken, is het ergens toch wel schrijnend om te moeten constateren dat het Rijk nog steeds niet op lijkt te schieten.

Want hoe mooi dit initiatief ook is: de gemeente voelt zich klaarblijkelijk genoodzaakt om het sneller op te moeten lossen, omdat er rondom het kabinet te weinig gebeurt. Dat blijkt ook uit het persbericht van ChristenUnie-SGP-raadslid Judith Klokkenburg, die blij en verrast is door het nieuws dat het voorstel van haar partij is aangenomen: “Vandaag heeft de Haagse gemeenteraad een belangrijke stap gezet in het herstellen van vertrouwen richting gedupeerde ouders. Hopelijk volgt het Rijk snel.”

Dat hoopt natuurlijk iedereen. Maar we weten allemaal hoe traag dit kabinet werkt. Want ja: er zijn reputaties te redden en kwesties rondom ‘onwenselijke’ Kamerleden te bespreken. Dus het uitbetalen van toeslagenouders? Dat zal ook nog wel een keertje plaatsvinden…