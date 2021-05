Hugo de Jonge incasseert nederlaag: iedereen begin juli vaccineren is hoogstwaarschijnlijk onmogelijk

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge moet zijn eerdere voornemen dat iedereen die dat wil begin juli tenminste één keer gevaccineerd zal zijn weer terugnemen. Door tegenvallende leveringen van het Janssen-vaccin is die datum onbereikbaar geworden, ook al kunnen inmiddels mensen van 45 een afspraak bij de GGD maken om zich te laten inenten.

In de Verenigde Staten is één van de drie fabrieken die de in Leiden ontwikkelde Jassen-prik ontwikkelen al geruime tijd dicht wegens tekortkomingen in de hygiënetoestand. De leveringen van het vaccin aan Nederland beginnen inmiddels zorgwekkend achter te lopen op het schema.

Zo zeer, dat De Jonge zijn belofte moet terugnemen dat over anderhalve maand iedereen die dat wil tenminste één prik in de bovenarm heeft gehad: “Ik ga ervan uit dat het een implicatie zal hebben voor het moment waarop iedereen die eerste prik zal hebben gekregen.” Hoe lang de vertraging precies zal zijn, is onduidelijk. De CDA-minister belooft vanavond tijdens zijn persconferentie er iets uitgebreider en gedetailleerder op in te zullen gaan.