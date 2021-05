Hugo de Jonge waant zich een soap-acteur: ‘Goede Tijden? Zeker, ik ben heel erg van goede tijden’

Coronaminister Hugo de Jonge waant zich een acteur in de soapserie Goede tijden, slechte tijden. Dat blijkt uit een tweet die de minister vanochtend de wereld instuurde, en waarin de CDA-minister zich eens van zijn goedgeluimde kant liet zien. Hij laat weten vanochtend vroeg in de supermarkt te zijn geweest, waar hij herkend werd door een mede-shopper: “Net in de supermarkt: ‘Meneer? Volgens mij ken ik u. Van televisie. Bent u van Goede Tijden?’”

De Jonge wist wel raad met die vraag, en besloot met een knipoog te antwoorden: “Zeker. Ik ben heel erg van goede tijden.”