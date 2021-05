Johan Derksen blaast de aftocht: neemt volgend jaar afscheid van televisie maken

Er komt een einde aan de tv-carrière van Johan Derksen. Over ongeveer een jaar zal de voetbalanalyticus voor het laatst te zien zijn bij Veronica Inside. Dat maakt hij bekend in een biografie die deze week verschijnt.

In Derksen, opgetekend door Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, laat de voormalige hoofdredacteur van Voetbal International weten dat hij z’n huidige contract bij Talpa uitdient, en dan van zijn pensioen gaat genieten. In het Algemeen Dagblad licht Derksen z’n beslissing toe: “Ik doe al 24 jaar hetzelfde kunstje, maar het gaat me tegenstaan. Ik betrap mezelf erop dat het steeds meer op de automatische piloot gaat.”

Ook van z’n collega Wilfred Genee begint ‘de Snor’ wel genoeg te krijgen: “Ik vind het weerzinwekkend wat [Wilfred Genee en z’n team op Radio Veronica, red.] doen. Met ongelooflijk kutmuziek, Boulevard-achtige onderwerpjes en twee volwassen mensen die twee uur lang om Wilfred zitten te lachen. Maar goed, dat is zijn keus. Maar dan wordt het voor mij tijd om te stoppen.”

De tv-exit van Derksen zal niet alleen beperkt blijven tot z’n eigen programma bij Veronica: ook bij talkshows op andere zenders zal hij niet meer komen opdraven: “Ik word geëxploiteerd. Het gaat me tegenstaan.”

Tot de zomer van 2022 is de commentator nog op televisie. Daarna zal Derksen z’n iconische snor afscheren, en hoopt vanaf dat moment anoniem over straat te kunnen gaan: “Het lijkt me ook fijn om straks helemaal niet meer herkend te worden.”