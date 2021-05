Kabinet schaalt aantal IC-bedden terug: van 1550 naar 1350

Nu de coronacijfers snel minder hoog worden – zowel de besmettingscijfers als het aantal ziekenhuisopnames en ook het aantal sterftes – heeft het kabinet besloten om de capaciteit van de IC’s in Nederland terug te brengen tot het oude niveau. Hierdoor zullen er slechts 1.350 IC-bedden beschikbaar zijn in plaats van de 1.550 die er nú zijn.

Minister Van Ark schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het aantal IC-bedden vorige maand werd opgeschroefd, maar dat dit nu niet meer nodig is. Hierdoor, zegt ze, zou er meer ruimte ontstaan voor de reguliere zorgbehandeling van patiënten. Dat schoot er de laatste tijd wat bij in.

In de brief dankt Van Ark ook alle zorgmedewerkers en dan met name het personeel op de IC’s. Het is, stelt ze, positief dat corona niet meer zo domineert als voorheen.

Critici van het kabinet vinden het merkwaardig dat er onmiddellijk teruggeschaald wordt, terwijl er ook voor gekozen kan worden om permanent op te schalen, zeker ook omdat er af en toe alweer wat gesproken wordt over een mogelijke “vierde golf” aan het einde van het jaar.