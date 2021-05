Lilianne Ploumen (PvdA) zet radicale streep door ideeën Rutte: ‘Ver onder de maat, ‘teleurstellend’ is te beleefd’

PvdA-partijleider Lilianne Ploumen heeft geen goed woord over voor de ideeën van Rutte over het veranderen van de bestuurscultuur in Den Haag. “Ver onder de maat, ‘teleurstellend’ is beleefd uitgedrukt”, zegt de sociaaldemocratische politica.

Die ideeën die Rutte uit de doeken deed bij tv-programma Nieuwsuur pakken het fundamentele probleem niet aan. Dat zegt PvdA-leider Lilianne Ploumen tegen RTL Nieuws. Hij noemde: een extra klachteninstantie voor burgers; langduriger kabinetsvergaderingen; ruimte in de coalitie om politieke verschillen te laten zien; en polderen ná een Kamerdebat, in plaats van ervoor.

Wat Ploumen betreft moet het eerst gaan over het feit dat burgers zijn “geknecht” door de overheid, “terwijl de overheid burgers juist moet beschermen”, zo zegt ze.

Met de voorstellen van Rutte laat de VVD-voorman zien dat hij alleen oppervlakkige veranderingen en ‘inkoppertjes’ wil: het debat in de Kamer weer wat nieuw leven inblazen en niet voor de tijd het plan al dicht hebben getimmerd. Zoals het hoort, zeg maar.

Maar wat Ploumen aanstipt is dat er met geen woord is gerept over de verderfelijke bestuurscultuur bij de overheid zelf. Als Rutte zijn bestuursvoorstellen implementeert, dan is het nog steeds mogelijk dat zich een nieuwe toeslagenaffaire voordoet. En dan is het ook nog steeds mogelijk dat een oplossing voor zo’n situatie wederom op eenzelfde manier onder het tapijt wordt geveegd. Dat mogelijke slachtoffers weer jaren moeten wachten tot hun klacht überhaupt doordringt tot het systeem. Dat rechtmatig op te vragen informatie weer in zwartgelakte dossiers wordt gepresenteerd. Dat hulp en compensatie weer jaren gaan duren. Dát is ook allemaal onderdeel van een verziekte bestuurscultuur en daar lijkt Rutte maar weinig aan te willen doen.

En om die reden lijkt de PvdA er op dit moment geen vertrouwen in te hebben dat samenwerken met Rutte zin heeft. Zoals elke zinnige partij, trouwens.