Maas in de wet: arbeidsmigrant kan 3000 euro extra per jaar terugkrijgen, Nederlandse gezinnen niet

Arbeidsmigranten uit de Europese Unie kunnen door een maas in de wet tot wel bijna drieduizend euro extra per jaar terugkrijgen van de Belastingdienst, bovenop de reguliere teruggave. Nederlandse gezinnen kunnen dat niet. Dat meldt RTL Nieuws.

“Een arbeidsmigrant die hier werkt, maar niet in Nederland staat ingeschreven, wordt door de Belastingdienst vrijwel in alle gevallen behandeld als alleenstaande, ook al is hij getrouwd en woont zijn partner in hun thuisland”, zo meldt RTL Nieuws. “Daardoor profiteren vele duizenden buitenlandse werknemers van regelingen die eigenlijk niet voor mensen in hun situatie bedoeld zijn. In dit geval krijgt men geld terug op basis van de inkomensafhankelijke combinatiekorting.”

De maas in de wet die dit mogelijk maakt, werd in eerste instantie niet eens door de arbeidsmigranten zelf geloofd. Maciej Wawrzyniak, directeur van het Poolse belastingkantoor Podatki Meritum, moest er zelfs behoorlijk wat moeite voor doen om de Poolse arbeidsmigranten ervan te overtuigen dat dit echt legaal was, want ze geloofden het niet.

Nederland is weer eens keihard aan het falen als het op belasting en arbeidsmigranten aankomt. Het ministerie van Financiën is zowel in 2015 als in 2018 door de Belastingdienst gewaarschuwd voor deze maas in de wet, maar er werd geen actie ondernomen. De Tweede Kamer is toen ook niet geïnformeerd, want ach, waarom zou je?

Het is toch werkelijk onvoorstelbaar dat zoiets simpels als een duidelijke maas in de wet, die prima op te lossen valt, niet wordt aangepakt? Het ministerie van Financiën kiest er in zo’n geval dus kennelijk liever voor om het maar gewoon te negeren. Want wat kan ons het nou schelen dat iedere arbeidsmigrant uit de EU ieder jaar gewoon anderhalf maandsalaris extra op kan eisen? Dan gooi je gewoon de belasting wat omhoog en trek je dat zo weer recht, probleem opgelost… Wat een onwil en onkunde is dit, zeg.