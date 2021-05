Mark Rutte wil alles opeens heel anders doen: ‘Het premierschap moet weg uit de achterkamertjes’

Nadat hij zwaar in de problemen kwam omdat uit de ministerraadnotulen duidelijk was geworden dat de bestuurscultuur in Nederland helemaal verziekt is, heeft VVD-premier Mark Rutte besloten dat het opeens helemaal anders moet. Hij zou daar radicale ideeën voor hebben. Er moet meer “dualisme” komen. Geen achterkamertjes politiek meer. En geen overleggen meer waarin alles van tevoren wordt besloten door de coalitiepartijen. Jawel, de nieuwe Mark Rutte is, moeten wij geloven, een dualist in hart en nieren.

Trouw heeft een heel artikel gewijd aan wat Rutte moet doen de komende dagen om “vertrouwen” terug te winnen van zijn aanstaande coalitiepartners van het CDA en D66. De teneur van het stuk is helder: de premier zal heel wat moeten beloven komende week. Maar goed nieuws voor mensen die graag willen dat hij premier blijft, volgens Trouw komt hij daar ook vrijwel zeker mee. De krant heeft het erover dat hij “radicale” ideeën zou hebben.

Zoals? Nou, afschaffing van het wekelijkse coalitieoverleg, bijvoorbeeld. Elke maandag bespreekt de coalitie zaken met elkaar, worden er afspraken gemaakt, waarna de Tweede Kamer met een voldongen feit gepresenteerd wordt. Een belachelijk systeem, natuurlijk, en eentje waar we onmiddellijk vanaf moeten. Alleen is dat helemaal geen radicaal idee. Een groot aantal andere partijen roepen dit al tijden.

En welke andere ideeën heeft hij dan? Nou, hij wil een “dun regeerakkoord.” Ook dat hebben de andere partijen ook al gezegd. Oh, “minder leunen op een favoriet instrument, de ‘tafels’ met deskundigen en belanghebbenden die gevoelige politieke besluiten voorbereiden.” Zie het Klimaatakkoord.

Maar dat is het dan. Oké, ja, hij wil het premierschap “uit de achterkamertjes” halen. Maar hoe? Daar is verder nog niets over bekend. Niet zo gek misschien, aangezien Rutte en zijn VVD tot voor kort geen enkel probleem hadden met de “Haagse bestuurscultuur” en er pas een probleem van maken nu ándere partijen wat lastig doen.

Voor de rest is het dus allemaal weinig creatief – en als er wél creatieve ideeën kómen dan zijn die nu nog niet naar voren geschoven. Nederland moet dus nog wachten op zijn nieuwe, betere, dualistische premier.