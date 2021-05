‘Mister Ajax’ Sjaak Swart neemt het op voor supporters bij viering landstitel: ‘Je kunt kiezen, of de hele stad in puin, of dit’

Ajax-icoon Sjaak Swart was gisteren te gast bij het programma Op1, waar men kritisch terugblikte naar de viering van het landskampioenschap van de Amsterdamse club. Vanuit de hele samenleving ontstond veel verontwaardiging; duizenden supporters waren massaal naar de Johan Cruyff Arena afgereisd om het binnenhalen van de landstitel te vieren. Volgens Swart was dit niet zo gek, supporters zitten al een jaar thuis door de crisis en hadden dit momentje even nodig.

Bij Op1 hadden ze mogelijk een andere reactie verwacht van Sjaak Swart. Swart nam het namelijk op voor supporters. Volgens hem was het helemaal niet zo raar dat supporters massaal naar de hoofdstad trokken, al ruim een jaar kunnen zij wedstrijden niet live bijwonen, en dit wilde men gewoon even vieren. Swart was er heel duidelijk over: “Je kunt kiezen, of de hele stad naar de kloten, of dit.”

Het was gisteren te druk bij viering van het landskampioenschap van Ajax. De politie besloot niet op te treden. Voormalig profvoetballer bij Ajax @Sjaak_Swart8: “Je kunt kiezen, of de hele stad naar de kloten, of dit.” pic.twitter.com/liWWUTj7sI — Op1 (@op1npo) May 3, 2021

Bij Op1 verdedigde Swart de Ajax-achterban:

“Het is niet goed, maar ik vind wel, de supporters hebben het hele jaar helemaal niks gehad. Nou wordt Ajax kampioen, en ze hadden het goed geregeld, allemaal hekken en dingen. Want als deze mensen de stad in waren gegaan, was het veel erger geweest. Als het niet had gemogen! Dus ik vind dat ze het goed hebben gedaan.”

Swart is vrij duidelijk over de situatie, als men het samenkomen had verboden bij de Arena dan was het mogelijk echt uit de hand gelopen. Hoe men het nu heeft aangepakt, is naar zijn mening de beste manier geweest.