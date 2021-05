Mondkapjes mogen af voor gevaccineerde Amerikanen: ‘Eindelijk vrij!’

In de Verenigde Staten, waar men al verder gevorderd is met de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 dan in Europa, mogen gevaccineerde Amerikanen hun mondkapjes afdoen, behalve op heel drukke plekken zoals openbaar vervoer en ziekenhuizen. President Joe Biden maakte het nieuwe beleid bekend met een video: ‘Vaxxed or masked,’ was de boodschap.

Wie volledig gevaccineerd is, hoeft geen mondkapje meer te dragen. Voor wie dat nog niet geldt, betekent dat de huidige regels voorlopig nog van kracht blijven.

Amerikanen zijn tevreden over het nieuwe beleid, dat tamelijk onverwacht werd aangekondigd. Senator Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen, was zichtbaar opgelucht: “Eindelijk vrij.”