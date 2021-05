Mondkapjesslijter Van Lienden kan wél vrijuit spreken, zorgbedrijf en ministerie hebben geen bezwaar

Sywert van Lienden zei maar al te graag openheid van zaken te willen geven over de mondkapjesdeal die hij sloot met het ministerie van Volksgezondheid en zorgbedrijf Mediq. Volgens hem is er helaas een geheimhoudingsconstructie die dat onmogelijk maakt. ‘Nee hoor’, zeggen het ministerie en het zorgbedrijf, ‘geen bezwaar!’

Van Lienden zou via zijn BV, Good Relief Alliance, maar liefst 30 miljoen euro hebben opgestreken met de mondkapjesdeal. En dat is op z’n zachtst gezegd ‘problematisch’, aangezien hij altijd bij hoog en laag heeft beweerd deze deal volstrekt belangeloos te hebben gedaan.

Toen hij bakken vol kritiek over zich heen kreeg deed hij een verklaring de deur uit namens Good Relief Alliance, ogenschijnlijk in de hoop de zaak te kunnen ophelderen. Er werd echter niets opgehelderd. Sterker nog: het leverde eigenlijk alleen maar meer vragen op.

‘Meer kan ik er helaas niet over zeggen’, was zijn reactie. Hij wilde wel, maar dat dekselse ministerie van Volksgezondheid zat dwars. Zij zouden namelijk een geheimhoudingsclausule aan het contract hebben toegevoegd.

Verklaring Relief Goods Alliance BV – vrijdag 28 mei 2021 "Ministerie van Volksgezondheid weigert opheffing geheimhouding mondkapjeslevering" pic.twitter.com/zekZp3VNmM — Sywert van Lienden (@Sywert) May 28, 2021

Maar een woordvoerder van minister Van Ark van Volksgezondheid ontkent dat het departement dwarsligt bij openbaarmaking. Via RTL Nieuws: “Wij hebben geen enkel bezwaar tegen vrijgave van stukken. Wij hebben hier geen enkele rol in of zeggenschap over”, zegt hij. De betrokken bedrijven zouden zelf geheimhouding hebben afgesproken.

De hete aardappel werd toen dus doorgegeven aan zorgbedrijf Mediq. En toen kwam Follow The Money-journalist Stefan Vermeulen om de hoek kijken met deze tweet:

Nieuws: @sywert kan vanaf nu vrijuit spreken over z'n mondkapjesdeal. Sprak net Mediq, zorgbedrijf met wie hij contract sloot. Dat heeft geen bezwaar tegen openbaarmaking: 'Die keuze ligt bij VWS.' Ministerie liet al weten geen bezwaar te hebben. @FTM_nl https://t.co/mlAZolCuTH — Stefan Vermeulen (@stefanverm) May 28, 2021

Van Lienden kan nu dus alles openbaar maken en bespreken, maar is waarschijnlijk haastig op zoek naar een ander excuus om niet te hoeven toegeven dat hij niet zo belangeloos heeft gehandeld als hij iedereen graag wil doen geloven.

Als nu blijkt dat hij inderdaad zo’n flink bedrag heeft gevangen, dan valt hij echt volledig door de mand. En als hij zelf niet met een reactie komt dan krijgen we het wel te horen via de Tweede Kamer, want het ministerie heeft alle documenten overgedragen.