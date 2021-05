Moralistische zeurkous Jesse Klaver (GL) beschuldigt Geert Wilders (PVV) van “islamofobe haat” na hoofddoektweet

PVV-leider Geert Wilders reageerde op de maidenspeech van GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht en zei dat in het Nederlandse parlement geen islamitische hoofddoeken horen. Dat is al reden genoeg voor Jesse Klaver om het te bestempelen als “islamofobe haat.”

Bij GroenLinks staat het dragen van een hoofddoek gelijk aan iemands volledige identiteit. Dus als Geert Wilders zegt dat islamitische hoofddoeken niet thuishoren in het Nederlands parlement, dan hoort heel de persoon Bouchallikht niet thuis in het parlement:

Het antwoord op deze islamofobe haat gaf @Kauthar_ zelf gisteren in haar maidenspeech: “Mij wordt gezegd, keer op keer: jij hoort hier niet. Structureel is ‘De Ander’ het probleem. Maar deze plek is van en voor iedereen.” En zo is het.#HoopBovenHaat pic.twitter.com/YHX1voDoK4 — Jesse Klaver (@jesseklaver) May 21, 2021

Deze plek is inderdaad van en voor iedereen, maar nergens zegt Wilders dat Bouchallikht weg moet. Het gaat hem duidelijk om neutraliteit van klederdracht. Net zoals dat het niet zo lang geleden ook nog volstrekt normaal was dat bij tal van overheidsinstanties geen zichtbare uitingen van geloofsovertuiging mochten worden getoond. Je mocht geloven wat je wilde, maar dat deed je maar in je eigen tijd.

Voor Klaver staat die kritiek in ieder geval gelijk aan complete “islamofobe haat” tegen haar als persoon, wat echt de grootst mogelijke onzin is. Maar goed, dat overdreven moralistische toontje, en de drang om alles als fobie en haat te categoriseren, is bij die partij nou ook niet bepaald iets nieuws.