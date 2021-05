Nationale Ombudsman deelt dreun uit aan kabinet over toeslagenaffaire: ‘Mensen moeten sneller hulp krijgen’

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, heeft grote zorgen over de afhandeling van de toeslagenaffaire en de verontrustende stijging van de hoeveelheid klachten die hij ontvangt. Wanneer zorgt het kabinet en de Belastingdienst ervoor dat ze de zaakjes op orde krijgen, want op deze manier kunnen veel gedupeerden nog lang wachten op herstel.

Nu Pieter Omtzigt langer ziek thuis zit, De Nationale Ombudsman bespeurt een opmerkelijke trend, het eerste kwartaal van dit jaar werden de klachten van gedupeerde ouders goed opgepakt, maar de laatste maanden laat dit te wensen over. Het aantal klachten is namelijk weer rap aan het stijgen. Er is namelijk een grote groep ouders die niet door de eerste toets zijn gekomen, en dus nog nergens aanspraak op kunnen maken. Volgens Van Zutphen verdienen deze mensen extra aandacht:

“Ik ben gematigd positief over hoe het nu gaat met de klachtbehandeling. Maar blijf met name bezorgd over de groep die nu voorlopig is afgewezen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat zij allen een definitieve beslissing krijgen. Maar hoelang gaat dit duren? De UHT (de Belastingdienstambtenaren die de toeslagenouders moeten compenseren, red.) moet deze groep gedupeerden snel en actief benaderen. Ook degenen die zich zelf melden, moeten snel geholpen worden en duidelijkheid krijgen.”

In het rapport van de ombudsman vallen enkele kritische conclusies te lezen. Vrijwel alle geïnterviewden gaven aan dat de klachtbehandeling niet of nauwelijks heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. Het gaat zelfs zo ver dat sommigen zo bang zijn voor de fiscus dat ze geen aanspraak durven te maken op de noodvoorziening omdat ze bang zijn dit over enkele jaren alsnog te moeten terugbetalen.

Het laat pijnlijk zien hoe deze groep van gedupeerde mensen jarenlang ten onrechte als fraudeurs zijn bestempeld en ook zo zijn behandeld door de dienst én daardoor helemaal gebroken zijn. Veel mensen zijn zowel financieel als mentaal geknapt, het vertrouwen in de overheid en de fiscus is compleet aan diggelen geslagen. Voor hen is er geen ‘Vadertje Staat’, zij zien de overheid nog steeds als een grote pestkop. Een financiële compensatie zorgt er inderdaad niet voor dat het vertrouwen direct is hersteld. De Ombudsman is dan ook van mening dat men nog veel meer moet doen om het vertrouwen te herstellen.

Dat klopt natuurlijk als een bus. Het minste wat premier Rutte kan doen, is aftreden. Maar ja, dat is de machtsbeluste premier dus niet van plan. Schande!