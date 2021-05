Nederland krijgt vrijheden terug: Lockdown eindigt “feitelijk” op 5 juni

Vanavond maakt het demissionair kabinet bekend dat de coronamaatregelen eerder zullen worden versoepeld. Vanaf 5 juni komt er een einde aan de lockdown. Stap 4 en 5 uit het openingsplan gaan vanaf 30 juni tegelijkertijd in. Dat meldt RTL Nieuws.

Vanwege de snelle daling van het aantal coronabesmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen kan, wat het kabinet betreft, de samenleving sneller open. En er kan dan ook ineens weer flink veel meer!

5 juni

Terrassen mogen tot 22.00 uur openblijven en er zal geen onderscheid meer worden gemaakt tussen cafés en restaurants. Zij mogen, net als bioscopen, theaters en concertzalen maximaal 50 gasten (binnen) ontvangen. Bij zalen met meer dan 1000 stoelen mogen zelfs 250 mensen naar binnen.

Ná 30 juni volgende stappen

Grote evenementen worden vanaf 30 juni ook weer toegestaan, net als de discotheken en nachtclubs die ook weer open mogen. Opvallend is dat toegangstesten voor grote evenementen geen vereiste zijn, maar voor nachtclubs en discotheken nog wel.

Grote festivals kunnen met toegangstesten weer doorgaan en dan hoeft de 1,5 meter afstand niet meer in acht te worden genomen. Binnen- en buitensporten is weer toegestaan voor kinderen en volwassenen. Ook wedstrijden mogen weer. Op doorstroomlocaties zoals dier- en speeltuinen mogen met toegangstesten ook 75 procent van de capaciteit toelaten. Ook daar hoeft dan geen 1,5 meter afstand meer worden gehouden.

De samenleving krijgt dus eindelijk weer flink wat ademruimte, en dat werd hoog tijd! Als de dalende trend in besmettingen en ziekenhuisopnamen door blijft zetten dan kunnen we hier, net als in Denemarken, snel weer terug naar normaal.