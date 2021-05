Nilüfer Gündoğan (Volt) schoffeert Macron: ‘een islamofobische’ president van een ‘extreem islamofobisch’ land

De nummer twee van Volt, Nilüfer Gündogan, is in opspraak gekomen omdat ze in een interview met het FD op harde wijze heeft uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron én diens hele land. Want, zegt ze in het gesprek, Frankrijk is “extreem islamofobisch” en ja, dat geldt ook voor Macron zelf.

In het gesprek vroeg het FD Gündogan naar de situatie in Frankrijk, waar steeds meer moslima’s in banlieus zich op bijzonder conservatieve, zelfs radicale wijze kleden. In een boerka, enzo. Maar een paar jaar geleden droegen ze niet eens een hoofddoekje. Nu in boerka, en praten met anderen willen ze niet meer.

Het antwoord van Gündogan? “Klopt, maar Frankrijk is natuurlijk wel extreem islamofoob.”

“President Emmanuel Macron is islamofoob?” vraagt het FD voor de duidelijkheid even?

“Ja, hij voert zeker een islamofobe agenda. Want hij is vooral bezig met Marine Le Pen.”

Wat betreft Charlie Hebdo, daarover zegt Gündogan dat ze aanhanger is van de vrijheid van meningsuiting. “Beledig de profeet maar.” Gevraagd naar de gevolgen daarvan antwoordt ze: “Zoals ik tegen Macron zou willen zeggen: voer een minder islamofobe agenda, zeg ik tegen orthodoxe moslims: heb wat minder lange tenen.”