NPO roept “pannenkoek!” tegen online kijkers Dodenherdenking

De NPO is in verlegenheid gebracht door een melding die getoond werd aan enkele kijkers, die de Dodenherdenking graag via de online kanalen van de publieke omroep wilden zien. De verbinding met de videoservers kwam niet goed tot stand, waardoor zij een foutmelding te zien kregen.

“Gateway time-out,” stond dan in het scherm. Maar onderaan de pagina verscheen ook: “Verbindingsfout pannenkoek!” Op social media wordt wenkbrauwfronsend gereageerd op het aanduiden van kijkers als ‘pannenkoeken,’ zeker ten tijde van iets uiterst serieus als Dodenherdenking.

De NPO zelf is niet blij met de melding. Een woordvoerder is boos op de ICT-afdeling, en laat weten aan De Telegraaf dat hij vindt dat dit bericht al veel eerder aangepast had moeten worden na een eerdere melding: “Nu blijkt dat het dus nog steeds niet is aangepast Dat is niet professioneel en zeer kwalijk, zeker op zo’n dag als vandaag is het totaal niet grappig. Die melding moet daar gewoon weg. Punt uit.”