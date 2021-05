NPO-werknemers verslagen en kwaad na nieuws over verdwijnen ‘iconisch’ geschiedenisprogramma Andere Tijden

Presentatoren en verslaggevers verbonden aan de NPO reageren verbijsterd op het nieuws dat Andere Tijden, dat geschiedkundige documentaires uitzendt, verdwijnt van de buis en alleen nog digitaal te vinden zal zijn. De reden voor het afkappen van het 21-jarige programma is dat de publieke omroep ook jonge kijkers moet blijven boeien.

“Je kunt de programmering laten zoals die is, maar dan kijkt er over tien jaar niemand meer van onder de 50,” aldus NPO 1-zenderbaas Remco van Westerloo.

Presentatrice Astrid Sy zegt een “enorme schok” gevoeld te hebben toen haar bekend werd dat haar programma verdwijnt: “Het is heel erg en we zijn aan het vechten om zoveel mogelijk zichtbaar te blijven op tv. Een paar specials per jaar is niet voldoende om het merk Andere Tijden in stand te houden.”

NOS-verslaggever Gerri Eickhof is razend: “Andere Tijden weg? Goed bezig NPO. Nu nog 2 voor 12 en Per Seconde Wijzer. Daarna Nieuwsuur, Buitenhof en Tegenlicht. En dan 1Vandaag en het Journaal. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Want wat is dit een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit. Bah!”

Naast Andere Tijden krijgt ook het veelbekeken Radar komend seizoen maar veertien afleveringen, in plaats van de gebruikelijke achtendertig. Ook hier heeft de verjongingsdrang van de publieke omroep de doorslag gegeven.