OMT-lid Marion Koopmans: ‘Geen vakanties buiten Europa in de zomer’

Marion Koopmans zegt in gesprek met NPO Radio 1 dat Nederlanders die denken dat ze deze zomer op ouderwetse manier vakantie kunnen vieren zich ernstig vergissen. “We zijn gewoon nog lang niet van deze pandemie af,” aldus het OMT-lid. Het reizen naar “exotische bestemmingen” buiten Europa is daarom nog lang niet wenselijk.

“Het virus is nog volop in circulatie,” zei Koopmans vandaag op de radio. “Door de vaccinaties gaan we in Europa een zomer met meer vrijheden tegemoet, maar andere delen van de wereld hebben de piek in het aantal besmettingen nog lang niet bereikt.”

Volgens haar betekent dit dat verre reizen deze zomer nog niet mogelijk zijn. Ze verwijst daarbij naar de mogelijkheid dat er in andere landen waar er een lage vaccinatiegraad mutaties ontstaan. “Op de plekken waar het virus veel circuleert, ontstaan vanzelf mutaties. Dat is nu ook in India en Brazilië te zien,” ging ze verder.

Kortom, een vakantie in Europa zelf is wel mogelijk, dénkt ze. “Maar wel met de nodige beperkingen. Er wordt nu al gesproken over vaccinatiepaspoorten en testbewijzen.”

Maar een reis naar een ver oord? Nee, dat ziet ze niet gebeuren. “Dat ga ik zelf in ieder geval zeker niet doen,” aldus Koopmans.