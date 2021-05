Omtzigt vertrekt voor vier maanden als Kamerlid: ‘Heb geen rust gehad door alle debatten en artikelen over mij’

Het overwerkte CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt meldt zich voor 16 weken af als lid van de Staten-Generaal, en zal zich tijdelijk laten vervangen door een partijgenoot. Dat meldt Omtzigt op Twitter, waar hij aangeeft dat zijn herstel nog lang niet voltooid is.

Het “vergt helaas wat langer dan ik zelf hoopte.” De reden is de voortdurende blik op het Enschedese Kamerlid: “Hoewel ik aangegeven had om echt rust nodig te hebben, lukt dat niet. Zowel een aantal plenaire Kamerdebatten die net iets teveel over mij gingen en niet over de zeer urgente problemen van Nederland, als ook een lange reeks artikelen, optredens en speculaties in media over mij gaven mij ook niet bepaald enige mate van rust.”

Omtzigt is nog altijd gemotiveerd problemen op te lossen, maar moet dat even uitstellen: “Dat lukt me echter alleen wanneer ik weer volledig hersteld ben.”

Het tijdelijke vertrek van Omtzigt kan desondanks grote gevolgen krijgen: de kans is aannemelijk dat er in die periode een concept-regeerakkoord bereikt wordt, en dat moet worden goedgekeurd door de CDA-fractie. Als de populaire christendemocraat op dat moment geen parlementariër is, telt zijn stem niet mee. De kans dat het CDA dus probleemloos kan gaan beginnen aan een regeringsperiode met VVD en D66, is daarmee een stuk groter geworden.