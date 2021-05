Openbaar Ministerie neemt extreemrechts Vizier op Links in het vizier: ‘Er wordt gehandeld’

Het Openbaar Ministerie is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de handel en wandel van het extreemrechtse activistische platform Vizier op Links. De groepering richt zich op linkse politici, opiniemakers en anti-radicaliseringsonderzoekers en probeert hen via intimidatie en stalking op andere gedachten te brengen.

Of daarbij ook strafbare feiten gepleegd worden, wordt momenteel onder de loep genomen. Dat kondigde minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gisteren aan in de Tweede Kamer, toen SP-Kamerlid Renske Leijten vertelde zich zorgen te maken over een terroristische dreiging uit de hoek van extreemrechts. Koolmees wist dat Vizier op Links in ieder geval niet aan de aandacht van de strafrechtketen ontglipt is:

“Intimidatie en bedreiging wordt niet getolereerd,” aldus de bewindsman, die toevoegde dat er “wel degelijk gehandeld wordt.” Er zou langs “verschillende wegen” vanuit de overheid actie worden ondernomen tegen ‘VoL’ en hun zielsverwanten.

Inmiddels is het Twitter-account van de groep verdwenen. Wel is hun website nog altijd actief.