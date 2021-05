Paniek aan boord bij Macron en centrum-rechts! Frankrijk koerst af op president Marine Le Pen

Terwijl Nederland nog volop bezig is met de naweeën van onze eigen Tweede Kamerverkiezingen, kijkt Frankrijk alweer vooruit naar hun eerstvolgende stembusgang: de presidentsverkiezingen van april 2022. Emmanuel Macron moet uitkijken voor Marine Le Pen, denkt columnist Frits Bosch. Ze is een geduchtere concurrent dan ooit tevoren, omdat de cordon sanitaire rondom de rechtse politica in rap tempo afbrokkelt.

De politieke situatie is aan het schuiven in Frankrijk ten gunste van rechts. De vraag is of Marine Le Pen het kan overnemen van Macron over een jaar. Macron doet er alles aan om Le Pen wind uit de zeilen te nemen, en naar rechts bij de draaien. Hij is weinig populair. Hij heeft het flink voor de kiezen gekregen met de Gele Hesjes en opstand in de getto’s. Mijn correspondent in Frankrijk meldt me de volgende ontwikkeling, en ik vind het interessant genoeg u mee te geven.

Ik constateer in Frankrijk een interessante ontwikkeling. Evenals Pim Fortuyn: ook daar heb je een systematische diabolisering van Marine Le Pen en de Rasseblement National, vooral zodra de verkiezingen naderen, zoals over een jaar. Met mooie woorden hebben ze het daar over het “front républicain,” wat niets anders is om de stemmers op te roepen om ‘voor de republiek’ te stemmen, oftewel “tegen” Le Pen te stemmen. Als de Rassemblement National van Le Pen hoog in de peilingen staat wordt er in de media en door de politici (of ze nu groen, communistisch, gaullistisch of socialistisch zijn) een minachtingscampagne georganiseerd om Le Pen te demoniseren.

Maar er is een nieuwe ontwikkeling: de linkse partijen, die al jaren afkalven, vertikken het vanaf sinds begin dit jaar om bij alle volgende verkiezingen met demoniseren mee te doen, omdat de stemmen van het “front républicain” statistisch vrijwel altijd ten goede zijn gekomen aan de centrumrechtse partijen. Nu hebben ze er genoeg van om door laatstgenoemden gemanipuleerd te worden om in de tweede verkiezingsronde op centrum-rechts te stemmen. Er wordt dus van nu af aan door de linkse partijen geen stemadvies meer gegeven. Paniek aan boord bij Macron en centrum-rechts! Het gevolg van deze verandering is dat de linkse stemmers waarschijnlijk liever helemaal niet meer gaan stemmen, in plaats van systematisch hun stem onder het motto “votez républicain” na te volgen en op centrum-rechts te stemmen.

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat er naar de linkse media met hun “pensée unique” steeds minder geluisterd en gekeken wordt, en dat er simultaan steeds minder respect is voor altijd linkse rechterlijke macht. C News is tot verrassing het nummer één televisiestation geworden Frankrijk. Je kan het als centrum-rechts duiden. Een ‘Fox News’ is het echter geenszins. Personen met andersluidende opinies worden daar niet gediaboliseerd, en er wordt open naar hen geluisterd.

We zijn zeer benieuwd hoe dit afloopt en of in Frankrijk, na Oostenrijk, Hongarije en Engeland een rechtse wind gaat waaien door de regeringsburelen. De trend is inmiddels wel duidelijk.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.