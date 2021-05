Peiling! Bange Nederlanders willen géén verdere versoepelingen: “Pas op de plaats”

Eindelijk. Terrassen mogen weer buitengezet worden. Winkels mogen weer iets van een redelijk aantal klanten toelaten. De avondklok is weg. Maar wat blijkt uit onderzoek van I&O Research? Een meerderheid van de Nederlanders wil dat er qua versoepelingen nu “pas op de plaats gemaakt” wordt. Dit omdat de media continu berichten over “drukte in ziekenhuizen” en “code zwart.”

I&O Research deed het onderzoek onder een paar duizend mensen, maar zegt dat het desalniettemin representatief is voor de bevolking. De conclusie uit dat onderzoek is dat 54% van de Nederlanders de versoepelingen van afgelopen week steunt. Maar… een even grote groep vindt dat het voorlopig daar wel bij moet blijven.

De reden dat zoveel mensen tegen verdere versoepelingen afwijzen is dat ze, aldus onderzoek Peter Kanne, erg beïnvloed zijn door berichten in de media. Die berichten zijn steeds weer angstaanjagend opgezet. En dat heeft zijn uitwerking niet gemist. “Tegenstanders begrijpen niet dat er in die omstandigheden wordt versoepeld. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat de dreiging van ‘code zwart’ voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt,” aldus Kanne over deze bange mensen.

Zo’n 70% van de mensen vindt het goed dat winkels heropend zijn. Ongelooflijk genoeg vindt slechts 54% het goed dat dit ook geldt voor terrassen. Dit terwijl de horeca ongelooflijk financieel hebben geleden, en nog steeds lijden, én terwijl je op het terras in de open lucht zit, waar de kans op besmetting ontiegelijk klein is. Het is tekenend voor het feit dat heel veel mensen echt héél angstig zijn gemaakt. Zo angstig dat rationeel nadenken er niet meer bij is.

Verder blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 80% van de mensen wil dat de mondkapjesplicht in openbare gebouwen, het openbaar vervoer, en winkels blijft bestaan. Oh, en dat percentage wil ook dat de 1,5 meterregel blijft.

De enig mogelijke conclusie is dus dat een significant deel van de Nederlandse bevolking – de overgrote meerderheid zelfs – zo bang is gemaakt, dat ze vrijheidsbeperkende maatregelen niet alleen acceptabel vinden, maar ze zelfs toejuichen.