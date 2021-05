Peiling: Meerderheid linkse kiezers sluit kabinetsdeelname met Rutte niet uit

Uit een nieuwe opiniepeiling van EenVandaag blijkt dat linkse kiezers een kabinetsdeelname met VVD’er Rutte niet uitsluiten. Een meerderheid van de EenVandaag-opiniepanel is van mening dat partijen de onderlinge en interne problemen opzij moeten zetten om snel mogelijk een kabinet te formeren. De achterbakse achterkamerspelletjes zijn de kiezers klaarblijkelijk alweer vergeten.

Op z’n zachtst gezegd is de uitslag van de opiniepeiling opmerkelijk te noemen. Terwijl Nederland zich in een historische formatiecrisis bevindt, waarin onder meer duidelijk is geworden hoe het voormalig kabinet jarenlang kritische Kamerleden bewust tegenwerkte, willen kiezers gewoon zo snel mogelijk een kabinet.

Twee derde van het panel heeft dus al genoeg van de acht weken durende formatie. Ongetwijfeld zal de coronacrisis meespelen in deze gedachtegang. We zitten nog steeds midden in een crisis, en veel mensen willen simpelweg gewoon een nieuw kabinet om ons door het laatste staartje heen te lozen. Maar de kiezers realiseren zich niet dat we ons op een uniek punt bevinden; de huidige bestuurscultuur, waar men al jaren tegen strijdt, staat nu onder druk. Nu zo snel mogelijk een kabinet vormen zal betekenen dat we nog vier jaar opgescheept zitten met de Rutte-doctrine.

Het is zelfs zo dat linkse kiezers een kabinetsdeelname met Rutte niet langer uitsluiten.

Alleen bij de SP en PvdD willen ze in grote getallen niet met Rutte in zee. Waar enkele weken geleden Nederland helemaal klaar was met Rutte, lijkt een meerderheid nog vier jaar van stelselmatig Kamerleden belemmeren in hun werk wel prima te vinden.