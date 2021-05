‘Pim Fortuyn schreef ‘De verweesde samenleving’, maar onder Mark Rutte is Nederland verweesder dan ooit’

Gisteren was 6 mei en werd Pim Fortuyn herdacht, omdat het zijn negentiende sterfdag was. Bij Op1 mocht Arendo Joustra, bij wie Pim Fortuyn een column had in zijn blad Elsevier, een kleine herdenking leiden. Frits Bosch doet er vandaag een schepje bovenop: “Mijn conclusie is dat wat Pim Fortuyn toen stelde nog steeds zeer actueel is. Zijn visie is totaal niet doorgevoerd. Onder Mark Rutte is het van kwaad tot erger gegaan.”

We gedenken dat het alweer 19 jaar geleden is dat prof. Pim Fortuyn vermoord werd. Hoewel er verschillend over gedacht wordt, ben ik van mijn mening dat het een ramp was voor Nederland. In Op1 herdacht gisteren Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier Weekblad, Fortuyn. Fortuyn heeft diverse jaren een column in dat (krimpende) blad geschreven. Opvallend was dat Joustra geen goed beeld kon geven waar Fortuyn voor stond. Joustra vond het wel fijn dat Fortuyn in zijn blad schreef en de oplage een ‘push’ gaf, maar hij geeft er geen blijk van een Fortuyn-aanhanger te zijn geweest. Ik wil Fortuyn hier enig recht doen, zonder de pretentie van volledigheid te kunnen hebben.

Joustra beperkte zich door te vertellen dat het Fortuyns wens was om in sectoren als zorg, politie en onderwijs eerst de bureaucratie aan te pakken, in plaats van geld naar die sectoren aan te dragen zonder de bureaucratie te verminderen. Dat is een correcte constatering, maar hij stond voor zoveel meer.

Fortuyn zei dat we niet weten hoe en waar dat in sectoren als zorg, politie en onderwijs gefinancierd dient te worden en dat is “een bloody shame.” Fortuyn meende dat het daar niet om geld draait maar om minder management. Het draait om saneren en herstructureren waardoor mensen weer plezier in hun werk krijgen. Het gaat om kleinere eenheden in plaats van conglomeraten te vormen zoals in het onderwijs. Hij wilde de menselijke maat hervinden. Tot op heden is aan zijn advies geen gehoor gegeven, waardoor het vastloopt in zorg, politie en onderwijs. En onder Mark Rutte is het van kwaad tot erger gegaan.

Over Marokkanen en Turken en de politie zei Fortuyn: “We hebben godverdomme hier gewoon een vijfde colonne van mensen die het land naar de verdommenis helpen. Godverdomme in mijn stad Marokkanen en Turken die niet Marokkanen beroven, maar u, mij en oude vrouwtjes. En de politie? Die doen godverdomme niks!” Onder Mark Rutte is het van kwaad tot veel erger geworden.

Fortuyn wilde de grenzen dicht, want dit is “dweilen met de kraan open. Opvang in de regio. Zo wordt de spoeling (bij ons, FB) oneindig dun. We creëren een onderklasse van 1,6 miljoen mensen.” Onder Mark Rutte is het van kwaad tot veel erger geworden door de massa immigratie.

Fortuyn stond zeer negatief tegenover de islam. In 1997 publiceerde hij zijn boek Tegen de islamisering van onze cultuur, dat het nodige losmaakte. Hij waarschuwde dat de islam een bedreiging vormde voor Nederlandse waarden en normen: “Nederlanders zijn zich door hun vergevorderde individualisering niet bewust van hun culturele identiteit en de verworvenheden die daarbij horen: de scheiding van kerk en staat, de positie van de vrouw en de positie van de homoseksuelen. Hun onverschilligheid maakt Nederlanders een makkelijke en kwetsbare prooi.” en: “Ik haat de islam niet. Ik vind het een achterlijke cultuur. Ik heb veel gereisd in de wereld. En overal waar de islam de baas is, is het gewoon verschrikkelijk,” en: “In de moskeeën worden martelaars gefokt,” en: “De islam staat haaks op onze samenleving.”. Hij wilde daarom geen moslims meer toelaten. Onder Mark Rutte is het van kwaad tot erger gegaan.

Waarom vermeldde Joustra dat niet? Het blijft gissen, maar ik ga ere van uit dat hij dit niet wilde, wellicht uit angst voor islamofoob uitgemaakt te worden. Er is nog steeds angst om deze zaken te benoemen: de cancel culture woekert hevig. Onder Mark Rutte is het van kwaad tot erger gegaan.

Pim Fortuyn was eurosceptisch. Hij vond de Nederlandse financiële bijdrage aan de Europese Unie te groot: de structuurfondsen en (landbouw)subsidies moesten worden afgeschaft en de eisen aan nieuwe toetreders moesten worden versterkt. Ook moest de Nederlandse bevolking directer worden betrokken bij vergaande Europese besluitvorming. Per nieuwe (groep) toetredende lidstaten zou een referendum moeten worden georganiseerd. Onder Mark Rutte is hier niets van terecht gekomen. In tegendeel. Het is van kwaad tot erger geworden, zie Herstelfonds waar vele miljarden belastinggeld zonder inspraak naar Zuid Europa wordt overgeheveld. Een bloody shame!

Fortuyn verweet politici in zijn boek De verweesde samenleving (2001): “Een samenleving die niet meer kan zorgen voor de formulering, handhaving en overdracht van collectieve normen en waardenstelsel is ten dode opgeschreven.” Mijn conclusie is dat wat Pim Fortuyn toen stelde nog steeds zeer actueel is. Zijn visie is totaal niet doorgevoerd. Onder Mark Rutte is het van kwaad tot erger gegaan. De politiek is een puinhoop, de puinhopen van Mark Rutte en de zijnen, zou je kunnen stellen. Nederland is daardoor verweesder dan ooit. Het gaat van kwaad tot erger.

Dat Fortuyns visie aansloeg blijkt uit het feit dat hij 38 tot 42 zetels zou behalen. De Nederlandse bevolking heeft inmiddels alle vertrouwen in politici verloren. Geen wonder…

Laten we nu ook eens kort stilstaan bij hoe politici en media zich op toen een vreselijke manier misdragen hebben in woord en daad. Folkert Jensma (toenmalig hoofdredacteur NRC Handelsblad): “We wensen ons hier de xenofoben en racisten van het lijf te houden. Het is een grote schande dat we zestig jaar na dato een politicus in ons midden daaraan moeten herinneren. Fortuyn kan als minister-president de dodenherdenking op 4 mei nooit bijwonen.” Paul Rosenmuller (ex GroenLinks): “Pim Fortuyn is niet gewoon rechts, maar extreem rechts. Stop deze Berlusconi van de lage landen.”

Marcel van Dam (PvdA): “Fortuyn is een Eichmann. Fortuyn is een untermensch. Fortuyn is een zeer minderwaardig mens. Fortuyn is een racist. Fortuyn zorgt voor een verziekt discriminerend klimaat. U bent erger dan Janmaat. U probeert op dezelfde manier stemmen te winnen als destijds de NSB met ‘Eén land, één volk, één natie’.” Ad Melkert (PvdA): “Ik hoor weer de roep om een sterke leider. Je wordt wakker, je ziet Le Pen. Je wordt wakker, je ziet Fortuyn.” Wim Kok (PvdA): “Fortuyn is een gevaar voor het land. Fortuyn is een gevaar voor de samenleving. Fortuyn is asociaal. Fortuyn blijft steken in het zaaien van haat, discriminatie en tweedracht onder de bevolking.”

Thom de Graaf (D66): “Zijn we Anne Frank vergeten? Ik citeer uit haar boek: ‘Ik zie dat mensen bang zijn en ondergedoken zitten en ik hoop dat dit nooit meer gebeurd’. Pim Fortuyn wil een land waar mensen met een bepaald geloof, een zekere cultuur, een andere achtergrond, gediscrimineerd mogen worden.” Jan Marijnissen (SP): “Er is geen énkele reden om Fortuyn te vertrouwen. Wat heeft die man nou gedaan? Het is een charlatan. Een rattenvanger.” Gerrit Zalm (VVD): “Fortuyn is een gevaarlijk man. Fortuyn bedriegt het volk.” Hans Dijkstal (VVD): “Fortuyn is een combinatie van Janmaat en de Winter.”

Fortuyn had na al die uitspraken een oproep gedaan aan toenmalig premier Wim Kok: “U bent ook míjn premier,” en: “als mij wat overkomt, bent u medeverantwoordelijk.” Kok moest als premier de uitvaartdienst in Rotterdam via de zijdeur in en uit terwijl de menigte “Kok, moordenaar” scandeerde. Gelukkig komt er nu, 19 jaar later, kennelijk een andere bestuurscultuur! Als u leugenaar Mark Rutte tenminste gelooft… Of gaat het weer van kwaad tot erger?

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.