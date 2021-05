Politie kan virolooghatende ontspoorde Belgische militair nog steeds niet vinden: ‘We staan op scherp’

De Belgische politie kan de verdwenen extreem-rechtse militair Jurgen Conings nog altijd niet vinden. De man, die vermoedelijk tot op de tanden bewapend is, is al dagen spoorloos. De politie is op zoek naar de man, omdat hij het gemunt zou hebben op de vooraanstaande Belgische wetenschapper en viroloog Marc Van Ranst. Van Ranst zit nog altijd ondergedoken vanwege het gevaar.

Vandaag werd verder gezocht naar Conings, die naar alle waarschijnlijkheid meerdere schietwapens op zak heeft. Een nieuwe zoektocht in de buurt van de flat van Van Ranst leverde niets op.

De Nederlandse politie staat paraat om de Belgische oud-militair te vangen, mocht hij de grens willen oversteken: ‘We zijn alert en monitoren de ontwikkelingen.’