PVV-Kamerleden schrijven financier van leerstoel Sarah de Lange brandbrief: ‘Ze ontmenselijkt en zet aan tot haat’

PVV-Kamerleden Martin Bosma en Harm Beertema hebben de financiële ondersteuners van UvA-hoogleraar Sarah de Lange een lange open brief gesteld, waarin de twee parlementariërs zeggen zich zorgen te maken over het feit dat de aan de PvdA gelieerde Wiardi Beckman Stichting de academische carrière van De Lange ondersteunt.

De Lange kwam in opspraak omdat zij een grafiek verkeerd interpreteerde. PVV’ers hebben geen grote hekel aan PvdA’ers, maar het is precies andersom. Op Twitter ging De Lange daarvoor al door het stof, maar de twee Kamerleden vinden dat onvoldoende.

Bosma en Beertema schrijven daarom: “De indruk bestaat dat uw leerstoel simpelweg ten doel heeft politieke tegenstanders te demoniseren en dat feiten slechts de handige stokken zijn om te slaan. U gebruikt de term ‘populisten’ om een bevolkingsgroep weg te zetten, om te polariseren. Het constante gescherm met het nationale socialisme van mevrouw De Lange wekt eveneens sterk die indruk.”

De PVV’ers willen van de stichting weten of zij De Lange nog wel als geloofwaardig zien in haar functie: “Mogen wij u vragen in hoeverre u dit geloofwaardig acht? De mededeling van mevrouw De Lange zou betekenen dat zij pas ter plekke kennis heeft genomen van de grafiek, terwijl toch uit alles blijkt dat zij een voorbereid verhaal afsteekt. Als zij slechtziend is, waarom draagt ze dan geen bril?”

De stichting moet dus ingrijpen en op een bepaalde manier stappen ondernemen tegen Sarah de Lange. Anders is de gehele wetenschap straks de pineut: “Als de academische wereld niet langer het domein is van waardevrije wetenschap, inclusief empirie en falsificatie, dan werkt de Wiardi Beckman stichting mee aan het belachelijk maken van de statuur van de universitaire wereld. Sterker nog, uw organisatie maakt de universiteit dan overbodig.”

Beertema en Bosma rekenen op een antwoord: “Hopelijk kunnen we elkaar vinden in het gezamenlijke belang op te komen voor de integriteit van onze universiteiten.”