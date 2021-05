PVV-Kamerlid gaat tekeer tegen VVD om verplicht gasloze huizen: ‘Liberale leugenaars!’

PVV-Kamerlid Alexander Kops is boos op de VVD, en noemt de partij een club van “leugenaars.” De parlementariër toont zijn chagrijn omdat de beweging van Mark Rutte tegen een motie van hem heeft gestemd om huiseigenaren niet te verplichten hun stulpjes aardgasvrij te maken. De motie van de PVV’er constateert “dat er geen wettelijke bevoegdheid bestaat om woningeigenaren te dwingen van het aardgas af te gaan,” en “spreekt uit dat dat zo moet blijven.”

De motie is niet aangenomen, omdat behalve de PVV zelf alleen DENK, JA21, Groep van Haga, Fractie Den Haan, SGP, BBB en FVD de tekst konden steunen. Bij elkaar zijn dat nog geen veertig zetels, omdat de partijen in het midden en op de linkerflank de tekst massaal afwezen.

Kops ergerde zich echter vooral aan de tegenstem van de VVD. Namens de regeringspartij is Daniel Koerhuis namelijk de woordvoerder wonen, en hij noemde zich in het verleden ‘de vlaggendrager om mensen NIET te verplichten van het gas af te gaan.’ Dat de VVD zijn motie nu toch niet steunt, is de PVV’er dan ook bijzonder tegen het zere been. ‘‘LIBERALE’ LEUGENAARS,’ foetert hij op social media.