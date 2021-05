Rapper Lil Kleine vast na verdenking vriendin met grof geweld te hebben aangevallen

Rapper Lil Kleine heeft de nacht doorgebracht in een politiecel op het Spaanse eiland Ibiza, nadat zijn vriendin, influencer Jaimie Vaes, zich met bebloed gezicht en gescheurde kleren meldde bij de receptie van een hotel waar de twee waren uitgenodigd om de officiële opening op te luisteren. Vaes bleek te zijn mishandeld, terwijl de hotelkamer van het stel kort en klein geslagen was.

De Nederlandse artiest had zich verschanst in het hotel, maar de Spaanse diensten hebben hem kunnen vinden en ter plekke arresteren. Wat zich precies heeft afgespeeld tussen Kleine en Vaes is niet duidelijk, maar het is niet voor het eerst dat de 28-jarige hiphopper in opspraak komt voor een geweldsincident. In 2020 zou een man die per ongeluk tegen z’n vriendin is aangelopen zijn aangevallen, nadat Lil Kleine vrienden van hem had aangewezen wie ze moesten aanvallen.