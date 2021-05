Reformatorisch Dagblad slaat alarm: ‘De Great Reset is in volle gang en lijkt onomkeerbaar’

Een jaar lang hebben we moeten aanhoren dat mensen die WEF-baas Klaus Schwab serieus neemt als die over een “Great Reset” spreekt, enge complotwappies zijn. Politici in binnen- en buitenland gebruiken de WEF/Great Resettermen alsof het ’t nieuwe Onze Vader is – denk aan “Build Back Better” – maar zeg je daar iets van, dan ben je gek.

Nou, het tij lijkt aan het keren. Want bij het Reformatorisch Dagblad hebben ze nu zowaar een artikel gepubliceerd waarin ze toegeven dat De Great Reset wel degelijk een ding is. “De Great Reset is namelijk al in volle gang,” schrijft de krant, “en lijkt bovendien onomkeerbaar.” Vervolgens wordt dat geweten aan “onbeheersbare ontwikkelingen” in de hele wereld, en met “mondiaal kuddegedrag,” en “niet per se omdat een elite van enkelingen in het geniep aan de knoppen draait.” Dat laatste zegt natuurlijk niemand meer; ze doen dat heel openlijk tegenwoordig.

Vervolgens wordt er gekeken naar de aspecten van die Great Reset. “Allereerst is er de digitale revolutie. Die ging al hard, maar de huidige crisis leidt tot een onstuitbare versnelling. Grote techbedrijven zijn uitgegroeid tot nieuwe wereldmachten die zich weinig aantrekken van nationale grenzen. Ze hebben miljarden loyale en afhankelijke gebruikers. Hun slagkracht is soms groter dan die van overheden. Ze zijn bovendien niet neutraal. Steeds meer bepalen zij wie welke waarheid mag verkondigen. Censuur is terug van weggeweest.”

Dan is er ook nog “de financiële reset,” aldus het RD. “Overheden hebben de remmen losgegooid en pompen astronomische bedragen in economieën. Klassieke opvattingen over verstandig financieel beleid lijken gecanceld. Centrale banken zijn niet meer onafhankelijk. Geld bijdrukken door ‘quantitative easing’ (geldverruiming) hoort helemaal bij het nieuwe normaal. Rentes worden extreem laag gehouden.”

Oh, en er is ook nog een “beweging naar meer overheid en meer staatsmacht.” Een voorbeeld daarvan is het coronapaspoort. Dat zou zogenaamd “tijdelijk” zijn, maar daar denkt het RD anders over. “Realistischer is dat het een blijvertje wordt, want het coronavirus zal onder ons blijven. Wie geen paspoort heeft waaruit blijkt dat hij van virussmetten vrij is, wordt uitgesloten van voorzieningen en opgesloten in eigen land.”

En, dan, tenslotte, “is er een groeiende wereldwijde consensus over waarden en doelen die nagestreefd moeten worden. De wereld moet duurzamer worden, inclusiever ook, en er moet meer sociale gelijkheid komen. De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s, duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties zijn het morele wereldkompas.” Let op, dit zijn alle paradepaardjes van links. Geen armoede! Geen honger! Gendergelijkheid! Weg met inkomensongelijkheid (behalve tussen de extreemrijken en de rest). Klimaat!

“De Great Reset is dus geen idee, maar werk in uitvoering,” stelt het artikel. Daarbij wordt opgemerkt dat een man als Schwab heel hard roept dat het allemaal “moet” om het leven “beter” te maken; dat het niet ideologisch is, maar praktisch. Maar ook daar trapt het RD niet in. Veel voorstellen zijn, stelt het artikel, juist buitengewoon ideologisch gekleurd. “Waarom zou gendergelijkheid bijvoorbeeld net zo belangrijk zijn als hongerbestrijding? En die sociale gelijkheid (SDG 10) is ronduit marxistisch. En trouwens, het feit dat er 17 enorme doelen worden nagestreefd is alleen al bewijs genoeg dat er sprake is van een beoogde revolutie. En revoluties zijn altijd “utopisch.” Of dystopisch.

Daar komt nog eens bij dat mensen als Schwab de ernst van de dreigingen die ze zeggen te bestrijden “schromelijk” overdrijven, aldus het RD. Klimaat- en ongelijkheid zien als “grootste bedreigingen” voor de mensheid… dat is nogal bedenkelijk. Het is de auteur van het artikel dan ook duidelijk dat de crisis gebruikt wordt “om een progressief gekleurde wereldagenda te bevorderen.”

Hier een video van Klaus Schwab, die mensen vertelt dat we moeten rekening houden met “een heel boze wereld.” Omdat hij en zijn vrienden de wereldeconomie en de hele maatschappij grondig willen veranderen, waardoor hele horden mensen “achtergelaten” worden, werkloos, en niets meer te doen hebben in hun leven.