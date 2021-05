RIVM-top: ‘Ziet er naar uit dat van de winter geen heel strenge maatregelen nodig zijn’

De NOS sprak met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektenbestrijding van het RIVM en met Jacco Wallinga, hoofdmodelleur van het RIVM. In dat gesprek zeiden de heren dat het ernaar uitziet dat er komende winter geen “heel strenge maatregelen” nodig zijn. Wel houden ze een slag om de arm, want dit is volgens hen afhankelijk van het reproductiegetal, de immuniteit, de vaccinatiedekking, etc.

“We hebben ongeveer berekend hoeveel mensen een infectie zullen hebben doorgemaakt of gevaccineerd zullen zijn op 1 januari 2022. Vervolgens hebben we aangenomen dat al die mensen volledig immuun zijn,” aldus Wallinga. Op basis van die informatie komen ze uit op een reproductiegetal van net onder de 1. “Maar dan moet de vaccinatiegraad wel 75 procent worden en homogeen verdeeld zijn over het land. We weten al dat dat laatste niet het geval zal zijn. Maar we weten ook dat het niet zo is dat we komende winter gegarandeerd te weinig immuniteit opgebouwd zullen hebben.”

“Het had gekund dat de immuniteit komende winter nog te laag zou zijn om de verspreiding van het virus te beheersen en dat er daarom weer heel strenge maatregelen nodig zouden zijn,” stelt hij vervolgens. “Daar ziet het niet naar uit, maar we kunnen ook nog niet achterover leunen.”

De heren spraken in het interview niet over de politieke afweging tussen de volksgezondheid aan de ene kant, en grondrechten aan de andere kant.