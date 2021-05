Ronald Plasterk: ‘GroenLinks is in feite een collectie mafkezen geworden’

Voormalig PvdA-minister en -Kamerlid Ronald Plasterk heeft flink uitgehaald naar GroenLinks. De partij is onder Jesse Klaver een “collectie mafkezen geworden,” schrijft hij in een nieuwe column in De Telegraaf.

Plasterk hekelt de opstelling van GroenLinks op diverse thema’s zoals het sluiten van de kerncentrale in Borssele, en de “volledige” overgave aan de woke-ideologie, “waar je als verstandig links afstand van zou willen houden.” Ook vindt Plasterk dat de partij mensen als Lale Gül veel te weinig steunt.

Omdat GroenLinks om al die redenen niet betrouwbaar is, moet de PvdA niet gaan regeren met deze lui, vindt Plasterk. Laat Rutte maar door regeren, suggereert de voormalige bewindsman, maar dan in een minderheidskabinet met VVD, CDA en D66. De PvdA kan dan hooguit gedoogsteun leveren aan zo’n ministersploeg. Maar zelf meeregeren, al dan niet met GroenLinks, is volgens Plasterk uit den boze. Het doet volgens hem “objectief geen recht aan de enorme verkiezingswinst van rechts om nu de halve linkse oppositie binnenboord te halen.”