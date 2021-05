Rutte-biograaf: coalitie onderhield commissie om ‘zweep overeen te gooien’ bij afwijkend stemmende fractieleden

In haar NRC-column onthult Mark Rutte-biograaf Petra de Koning vandaag hoe de achterkamertjes eruitzien van welke de kabinetten-Rutte zich de afgelopen jaren bediend hebben. Er waren veel “vertrouwelijke overlegjes,” schrijft ze. Onder meer het grote ‘coalitieoverleg’ dat elke maandag plaatsvond op het Ministerie van Volkgsgezondheid: “Er was koffie, er waren koekjes. En heel veel bananen.” En dus Rutte, De Jonge, Ollongren, Schouten en de vier Tweede Kamer-fractievoorzitters.

Maar de columniste maakt ook een ander, potentieel grimmiger overleg, wereldkundig. De ‘whip-commissie’. Deze coalitievergadering moest al te onafhankelijk stemmende Kamerleden terug in het gelid duwen, desnoods hardhandig. De Koning: “Je had de ‘whip-commissie’ met uit elke coalitiepartij een Kamerlid die samen bedachten hoe er in de Tweede Kamer gestemd zou worden. Als iemand in de eigen fractie zich daar niet aan hield, ging de ‘zweep’ eroverheen.”

Welke Kamerleden potentieel te maken hebben gehad met de klappende zweep van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie maakte De Koning niet bekend. Wel weten we dat twee CDA-Kamerleden momenteel ziek en overwerkt thuis zitten: Harry van der Molen en Pieter Omtzigt.