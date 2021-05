Schokkend! Sywert van Lienden rekent uit: fieldlabkosten waren 143 euro per test

CDA-programmamedeschrijver en ondernemer Sywert van Lienden is al een tijd actief betrokken bij het leveren van mondkapjes aan mensen en instituten die die ondingen nodig hebben. Ook zit hij diep in de coronaproducten. Hij weet daarom waar hij het over heeft, welke testen goed werken, hoeveel tests zouden moeten kosten etc. Nou, deze Van Lienden heeft even gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor de zogenaamde FieldLab-experimenten. Zijn conclusie is schokkend: er is maar liefst 143 euro per test besteed. Dat zijn belachelijk hoge bedragen die in geen verhouding staan tot wat ze hoegenaamd proberen te doen.

“Als je verschillende berichten combineert over Testen voor Toegang van Stichting Open Nederland, lijkt het erop dat de kosten hiervan zeer fors overschreven zijn,” aldus Van Lienden. In totaal zouden we op zo’n 125-150 euro “per simpele sneltest” zitten.

“De proefperiode van Testen voor Toegang liep van 7 april tot 30 april,” legt hij uit. “Van de 200.000 slots die beschikbaar waren via Testen voor Toegang zijn er 140.000 gebruikt. De testbereidheid blijkt niet hoog genoeg te liggen (+-20/25% [van de Nederlanders] is positief.”

“Het FD berichtte van de week dat [een] organisator ongeveer €30 per uitgevoerde test vergoed krijgt. Een bedrag dat volgens Stichting Open Nederland bij nader inzien te hoog is, en leidt tot verspilling van belastinggeld.” Als de rekensom dan even gedaan wordt (€30 keer 140.000 = €4,2 miljoen) hebben we het dus miljoenen euro’s die hieraan besteed zijn.

“Volgens de Rijksoverheid is er [een] voorschot verstrekt van €24 miljoen,” gaat Van Lienden verder. “Volgens CEO van Lead bij podcast GYGS zijn er inmiddels voor €20 miljoen aan kosten gemaakt en komt men uiteindelijk uit rond de €36 miljoen rond eind mei. Dat betekent dus dat de kosten per test in deze fase €20 miljoen gedeeld door 140.000 testen zo’n €143 per test is. Dit is, let op, nog zonder het testmateriaal (krijge ze via overheid). Dus enkel de service van het opzetten van testen voor toegang en het afnemen van een test.”

Natuurlijk zijn dit ronduit belachelijke bedragen. “Het gaat om testen die qua inkoop €4/5 per stuk kosten,” legt Van Lienden dan ook uit. “De afname ervan a €143 staat in geen enkele verhouding meer tot het doel. Wat mij betreft zou er veel meer openheid moeten komen hoe deze bedragen zijn opgebouwd en waarom het zoveel moet kosten.”

En dan moeten we ook nog even kijken naar de kosten per gevonden besmette persoon. 300 mensen bleken positief te zijn. Dat was 0,2% van alle geteste personen. De kosten per besmet persoon? €66.500.

Waanzin.