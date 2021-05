SpaceX gaat satelliet naar de maan sturen, volledig betaald met cryptomunt Dogecoin

In het eerste kwartaal van 2022 zal ruimtevaartbedrijf SpaceX, van Elon Musk, een satelliet naar de maan sturen. Uniek aan het project is dat het volledig gefinancierd zal worden door de onlangs populair geworden cryptobetaalmunt Dogecoin.

“We zijn verheugd dat we DOGE-1 kunnen lanceren!”, aldus Tom Ochinero van SpaceX in een knipoog: “Deze missie zal de toepassing van cryptomunten voorbij een baan om de aarde demonstreren en de basis leggen voor interplanetaire handel.”

SpaceX is een commercieel bedrijf dat probeert te wedijveren met NASA als het gaat om innovaties in de ruimtevaart. Eerder al wist het bedrijf van Tesla-voorman Elon Musk het voor elkaar te krijgen om een raket na lancering weer heelhuids te laten landen, iets wat mogelijk tot grote geldbesparingen en innovaties in de ruimtevaart kan leiden.

Musk zelf is niet te stuiten: “To the mooooonnn!!”, liet de uitvinder enthousiast weten op Twitter.