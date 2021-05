Sportscholen starten twee corona-rechtszaken tegen “zwabberend” kabinet: ‘Ze blunderen maar door’

Ontevreden sportschoolhouders zijn niet één maar twee rechtszaken gestart tegen de Nederlandse Staat. Gisteravond werd bekend dat de stichting ‘Fitness Is Medicijn’ een kort geding heeft aangespannen, en zojuist is bekend geworden dat zo’n zestig sportschoolhouders zelf ook nog een rechtszaak aanspannen. Ze hekelen het immer inconsequente beleid van de overheid.

Beide zaken die draaien om de coronaregels van het kabinet dienen morgen bij de rechtbank in Den Haag. Fitnessscholen en gyms mochten de deuren weer openen op 19 mei, maar de strikte regulatie zorgt er alsnog voor dat veel ondernemers nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.

Initiatiefnemer Hans Vos zegt dan ook tegenover NU.nl dat veel ondernemers, ondanks de versoepelingen, nog steeds financieel op knappen staan. Daarbovenop komt nog eens kijken dat de gezondheid van veel Nederlanders flink is verslechterd door de lockdown. Door deze schijnversoepelingen kunnen alsnog veel mensen niet optimaal hun gezonde bewegingsritme oppakken.

Vos hekelt zich vooral aan het coronagestuntel van dit kabinet: “En de regering blundert maar door met een zwabberend beleid dat gebaseerd is op onkunde en angst. De regeltjes worden ad hoc bedacht en missen wetenschappelijke onderbouwing. We moeten, in ieders belang, weer gewoon open. En openblijven.”

De fitnessbranche is niet de enige sector die zich hekelt aan het gebrek aan maatwerk en het flipflopbeleid van de overheid. Voor ondernemers zijn het al hoogst onzekere tijden en de communicatie vanuit de overheid is belabberd slecht. Dit is iets wat ondernemers en ook burgemeesters al ruim een jaar lang roepen. Toch trekt het kabinet zich er weinig van aan. En dan ben je als gedupeerde ondernemer en sector genoodzaakt om de gang naar de rechter te maken.

Wellicht dat de uitspraak van een rechter het zwabberkabinet van Rutte en De Jonge wél wakker schudt.