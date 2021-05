Stalinistisch Noord-Korea woest op Joe Biden: ‘Ontoelaatbaar en grote blunder om ons te bedreigen!’

Het stalinistische Noord-Korea is woest op de Amerikaanse president Joe Biden. Die heeft, zeggen de communisten, namelijk retoriek gebruikt die contraproductief is en zelfs voor een “heel ernstige situatie” zal zorgen.

Het is Noord-Korea duidelijk, zegt het regime, dat Joe Biden “vastbesloten is om een vijandig beleid ten opzichte van Noord-Korea te voeren.” De reden is dat Biden in een speech tot het Amerikaanse congres vorige week, Noord-Korea én Iran “een ernstige bedreiging voor de Amerikaanse veiligheid en de wereldveiligheid” noemde. Dit vanwege de nucleaire projecten van beiden landen.

Biden wil dan ook het hele Koreaanse schiereiland “denucleariseren.’

“Zijn verklaring weerspiegelt duidelijk zijn intentie om het vijandige beleid jegens Noord-Korea te blijven handhaven, zoals het al meer dan een halve eeuw door de VS wordt gedaan,” zegt Kwon Jong Gun, directeur-generaal van het Departement van Amerikaanse Zaken van het Noord-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken geschrokken.

Want, bezweert hij, Noord-Korea wil juist heel graag vrede op aarde hebben. En welbehagen. Voor iedereen.

Maar toch, omdat Amerika het zo hard speelt door onvriendelijke dingen te zeggen doet Noord-Korea vanaf nu hetzelfde, aldus Kwon. “Nu de grondtoon van het nieuwe Noord-Koreaanse beleid van de VS duidelijk is geworden, zullen we genoodzaakt zijn om op overeenkomstige maatregelen aan te dringen, en mettertijd zullen de VS in een zeer ernstige situatie terechtkomen.”