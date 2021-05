Steun voor coronabeleid Rutte en De Jonge deze maand opnieuw onderuit: slechts 56% is voorstander

Het begrip van Nederlandse burgers voor het coronabeleid is opnieuw gedaald. Dat blijkt uit de maandelijkse coronapeiling die I&O Research uitvoert voor de NOS. Waar vorige maand nog 61% van alle Nederlanders zich in meer of mindere mate voorstander noemde van het beleid van Mark Rutte en Hugo de Jonge, is dat percentage deze maand verder gedaald naar 56%. Sinds het begin van het jaar gaan die cijfers steevast omlaag: in januari steunde nog 75% het beleid van premier Rutte.

Ook vinden Nederlanders dat gewacht moet worden met extra versoepelingen (55%), en blijkt de recente heropening van de terrassen bijna net zoveel tegen- als voorstanders te hebben: 54% tegen 44%.

De onderzoekers, die meer dan 2.000 mensen benaderden, schrijven: “De berichten over de toenemende besmettingen en volle ic’s hebben hun werking niet gemist. De tegenstanders begrijpen niet dat – nu er gesproken wordt van ‘code zwart’ en ziekenhuizen ‘vollopen’ – er versoepeld wordt.”