Thierry Baudet witheet na CO2-oordeel D66-rechters tegen Shell: ‘Dit is dus een dikastocratie’

Thierry Baudet is helemaal klaar met het zoveelste bewijs dat Nederland veranderd is in een dikastocratie: een land waarin rechters bepalen wat er gebeurt, en waarin zij open en bloot op de stoel van de wetgever gaan zitten. Dit kan zo niet, zei Baudet in verband met de uitspraak over Shell. De wet moet aangepast worden, de macht van de rechters dient te worden ingeperkt.

Omroep ON! sprak met Thierry Baudet (FVD) en Tom van der Lee (GroenLinks) over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen van Shell. Van der Lee was daar natuurlijk “aangenaam door verrast.” Want als GroenLinksers iets geweldig vinden, dan is het op buitendemocratische wijze bedrijven en/of burgers dwingen zich aan het klimaatevangelie te houden.

“Dit is wat ik al eerder noemde: dikastocratie,” reageerde Baudet juist. “De rechterlijke macht die neemt steeds meer de taak van de democratie eigenlijk over. Dus via de rechtbank wordt allerlei beleid afgedwongen. We hebben het eerst gezien met de Urgenda-zaak, en nu zien we het weer in deze zaak. Dat is niet goed. Dat is niet gezond voor een samenleving.”

Baudet is dan ook van zins om hier iets aan te doen. Sterker nog, hij spant zich al een tijdje in om de wet aan te passen zodat organisaties niet meer in naam van het algemeen belang privaatrechtelijke processen kunnen voeren. Want zo doen dit soort radicaal-linkse clubs het steeds. Urgenda kwam in actie zogenaamd in naam van het “algemeen belang.” Dat “belang” wordt dan “ingekleurd door middel van allemaal klimaatakkoorden en documentaires van Al Gore,” aldus Baudet, “en dit en dat. En dan moet dus die rechter, die daar helemaal niet voor is opgeleid, opeens gaan oordelen wat in het algemeen belang is.”

“Het principe van de parlementaire democratie en de rechtsstaat is dat wij hier in de Tweede Kamer bepalen wat het algemeen belang is, en de rechter dat uitvoert. Maar niet andersom.”

Zo, pats. Die kan de dikastocratie in zijn zak steken. Het enige slechte nieuws? Het partijkartel vindt de manier waarop het momenteel gaat eigenlijk wel príma. En dus is de kans dat er iets wordt gedaan met de broodnodige voorstellen van Baudet minimaal.