Toezichtcommissie Facebook keurt accountschorsing Donald Trump goed: ‘Hij overtrad de regels’

De toezichtcommissie van Facebook, een onafhankelijk bestuur van het bedrijf, houdt de Facebook-schorsing van voormalig president Donald Trump in stand. De commissie vond de schorsingsduur voor onbepaalde tijd ‘niet proportioneel’, maar houdt tegelijkertijd de schorsing van de voormalig president in stand. Want, zo stelt ze, Trump heeft wel degelijk de regels van het bedrijf overtreden.

Zelfs nu Donald Trump al enkele maanden president af is wordt hij nog steeds tegengewerkt door de Big Tech-bedrijven. De onafhankelijke toezichtcommissie van het bedrijf van Mark Zuckerberg houdt de Facebook-schorsing in stand, maar levert wel enkele kritiekpuntjes op de werkwijze van het bedrijf, dat meldt het Amerikaanse CNBC.

De commissie is van mening dat de schorsing voor onbepaalde tijd niet helemaal “gepast” is, maar ondertussen verlengen ze deze schorsing voor onbepaalde tijd wél. Het bestuur dringt erop aan dat Facebook haar schorsingsactie herevalueert en met een nieuwe, gepaste reactie komt die in lijn is met het beleid van het bedrijf. Het team van Zuckerberg krijgt hier zes (!) maanden de tijd voor. Het is nu aan Facebook de taak om helder uit te leggen waarom ze mensen schorsen, en hier een consistente lijn in gaan toepassen.

Ondertussen blijft men dus Trump weren van Facebook, terwijl de Facebook-elite de kans krijgen om met een gepaste reactie te komen waarom Trump voor onbepaalde tijd is geschorst. Het bestuur van het bedrijf is van mening dat men inconsistent heeft gehandeld, maar zet de schorsing wel door. Wat dit onderzoek natuurlijk hartstikke ongeloofwaardig maakt – als men echt kritisch was op het handelen van Zuckerberg en consorten, dan had men de schorsing op z’n minst nietig verklaard.

Ondertussen blijft men op een effectieve manier de voormalig president weren van sociale media. Zelfs ná zijn ambtstermijn lijkt Big Tech nog even te willen natrappen. Zielig!