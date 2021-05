Twitteraccount Hugo de Jonge (CDA): ‘Het is niet mogelijk om je vaccin zelf te kiezen’

Op Twitter vroegen bezorgde burgers aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) of ze zelf hun vaccinproducent kunnen kiezen. Zo waren er mensen die de voorkeur gaven aan het vaccin van Pfizer boven vaccins van andere producenten. Doet hun mening ertoe, was de vraag?

De sociale media-manager van De Jonge gaf deze burgers het volgende antwoord, natuurlijk in naam van zijn baas: “Het is niet mogelijk om zelf te kiezen. Door vaccins te verdelen over mensen in bepaalde geboortejaren zetten we de beschikbare vaccins in Nederland zo effectief en efficiënt mogelijk in. Op deze manier beschermen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen.”