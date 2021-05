Vaccinatiebereidheid bij allochtonen blijft ver achter: ‘Ze weten niet wat corona is of spreken geen Nederlands’

Alhoewel vandaag uit nieuwe CBS-cijfers blijkt dat 70% van Nederland aangeeft bereid te zijn zich te laten vaccineren, blijven bepaalde groepen ver achter wat betreft het willen laten zetten van een prik tegen het coronavirus. Eén van die groepen zijn allochtone Nederlanders.

Huisarts Güven Yildiz, die werkzaam is in de Haagse Schilderwijk, legt bij WNL uit waarom dat zo is: veelal spreekt men de Nederlandse taal niet, of hebben ze geen idee “wat corona nu precies is.” Als we willen dat ook deze mensen zich laten vaccineren tegen Covid-19, moet de overheid het communicatieroer flink omgooien, denkt Yildiz.

Zelf geeft ze voorlichting in het Turks of Koerdisch, als ze denkt dat dit helpt mensen te overtuigen zich te laten vaccineren. Maar ook wilde complottheorieën doen de ronde: “Het is onvoorstelbaar wat mensen allemaal denken dat de overheid hen aan zou kunnen doen. Mensen denken echt dat AstraZeneca speciaal voor ze is gemaakt om ze uit te roeien. Dat is gelukkig een klein percentage.”

De meeste allochtonen die in tweede instantie zich toch hebben laten vaccineren, reageren uiteindelijk opgelucht, aldus de Haagse huisarts. Ze noemen hun weerstand tegen de vaccins dan “een rare gedachte.”